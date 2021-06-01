"Я ненавижу детей": солист Rammstein выпустил клип о пионерах [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Солист немецкой рок-группы "Rammstein" Тилль Линдеманн в международный День защиты детей выпустил видеоклип на песню с провокационным названием "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей").
Клип снимали в России, его режиссер - Сергей Грей. Декорации и антураж воссоздают эпоху СССР, а в титрах указано, что зрители переносятся в Москву 1989 года.
Видеоролик посвящен буллингу и детскому насилию. По сюжету пионеры избивали и издевались над своим одноклассником. Он вырос и находит своих обидчиков, чтобы убить. Линдеманн играет роль мстителя. В клипе снимается и российский шоумен Александр Ревва. Он сыграл советского милиционера, который выбивает признания из героя Линдеманна.
Напомним, что Тиллю Линдеманну приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой. По слухам, лидер "Rammstein" является отцом ее младшей дочери Тильды. Артистов часто видят вместе, при этом они упорно избегают вопросов о своих отношениях.
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