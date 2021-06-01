На вулицях литовського Вільнюса та польського Любліна з'явилися портали. Це великі екрани з камерами, за допомогою яких жителі двох міст можуть побачити одне одного та, попри відстань, поспілкуватися в реальному часі. Їм просто потрібно зупинитися навпроти порталу та почекати на свого співрозмовника.

У планах організаторів цього проєкту з'єднати в такий спосіб литовську столицю з Лондоном, а також із ісландським Рейк'явіком.