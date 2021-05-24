В первом квартале 2021 год Украина импортировала 136 800 машин на сумму $1,17 млрд. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Импорт машин в Украину вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет ввоза новых легковых автомобилей. Из завезли 125 800 штук за сумму $930,6 млн.

Вместе с тем в нашу страну сократились поставки автобусов: на 40% до 297 штук на сумму $9,1. Упали и поставки грузовых и специальных автомобилей - на 1% до 10 777 штук (на сумму $230 млн).

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В первом квартале 2021 года первую регистрацию прошли 108 800 легковых автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее.

В марте 2021 года в Украине продали и поставили на учет более 9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 45% больше, чем годом ранее. В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковушек, что почти втрое больше, чем годом назад.

Напомним, что в Украине могут подешеветь автомобили: Саакашвили рассказал о новой схеме растаможки.

Ранее сообщалось о том, что в нашей стране подорожают МАЗы, поскольку украинские власти ввели огромную спецпошлину на белорусские грузовики и автобусы.