В Украине могут существенно подешеветь автомобили. В Национальном совете реформ разработали механизм, который позволит ликвидировать коррупционную составляющую при растаможке машин. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Вопрос автомобиля касается практически каждого автовладельца в Украине, и касается потому, что реальная коррупция космических масштабов. Все, кто ввозили автомобили через брокеров, знают, что там есть манипуляции. Ты должен пойти, брокеру дать деньги, брокер дает таможенникам, таможенники занижают цену, перекручивают спидометр, подменяют документы.

В результате такой схемы "теряет человек, который покупает машину, потому что вынужден платить гораздо больше".

Например, там можно купить машину, которая стоит 10 тыс. долларов, и заплатить за нее 5 тыс. И вот мы предлагаем, что за такие машины реально будет платить 2,5 тыс. долларов, а не 5 тыс. Но главное, что мы предлагаем - вообще избавиться от коррупционной системы.

Саакашвили настаивает на том, чтобы внедрить в Украине новую автоматическую модель растаможивания транспортных средств через портал государственных услуг "Дія".

Есть формула, у нас есть смартфон, я ввожу -такой-то автомобиль, 2015 года, объем двигателя, лошадиные силы. И через буквально минуту мне приходит: вы должны платить столько-то на такой-то счет. Я перевожу на этот счет, после чего мне приходит штрих-код. Я могу пойти и забрать автомобиль из порта, не видя в глаза ни одного таможенника или брокера. Я буду, как минимум, на 30% платить меньше.

Напомним, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты №4643-д и №4644-д относительно растаможки автомобилей на европейских номерах.

Таможенное оформление "евроблях" будут проводить без учета их стоимости и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог. Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста машины, объема и типа двигателя. О том, как рассчитать новый акциз для "евроблях", можно почитать тут.

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Ранее "Подробности" писали о том, что льготная "растаможка" не распространяются на грузовики, микроавтобусы, автобусы и мотоциклы. Воспользоваться ею смогут только владельцы личных легковых автомобилей.