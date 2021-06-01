Белорусский оппозиционер пытался покончить с собой: появились новые детали [ Редактировать ]
Белорусскому оппозиционеру Степану Латыпову, который во время заседания суда воткнул себе в горло предмет похожий на ручку, провели операцию. Об этом сообщает Telegram-канал "Белые Халаты.News".
Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
Латыпов находится в состоянии наркоза и на искусственной вентиляции легких. Однако его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, повреждений внутренних органов не обнаружено. планируется госпитализация оппозиционера.
Подробности того, что случилось в суде читайте по ссылке.
Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Минске во время судебного заседания произошел неожиданный инцидент
Торік у вересні його затримали й судили за кількома статтями. Перед спробою самогубства чоловік заявив, що його змусили визнати провину, а також погрожували кримінальними переслідуваннями його родичам
Во вторник, 1 июня, президент Армении Армен Саркисян назначил нового посла в Украине
В понедельник, 31 мая, в Беларуси массово "заминировали" более 270 учреждений образования и государственных структур
В среду, 26 мая, в Швейцарии сделали заявление