Белорусскому оппозиционеру Степану Латыпову, который во время заседания суда воткнул себе в горло предмет похожий на ручку, провели операцию. Об этом сообщает Telegram-канал "Белые Халаты.News".

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Латыпов находится в состоянии наркоза и на искусственной вентиляции легких. Однако его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, повреждений внутренних органов не обнаружено. планируется госпитализация оппозиционера.

Подробности того, что случилось в суде читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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