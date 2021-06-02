Программа поддержки детей: у президента раскрыли детали [ Редактировать ]
В 2021 году в Украине планируют возобновить 500 объектов социальной инфраструктуры для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Так, возобновят:
- 95 школ,
- 70 садов,
- 80 спортивных объектов,
- обустроить почти 200 амбулаторий.
С целью защиты детей в цифровом пространстве запущен информационно-образовательный портал для детей, родителей и педагогов по защите детей от сексуального насилия в Интернете.
Также был разработан план по расширению программы обследования новорожденных. Предусматривается создание шести центров неонатального скрининга, которые должны обеспечить обследование младенцев со всей страны с использованием самых современных технологий.
Глава государства внес в парламент законопроект о выделении в этом году первых 300 млн грн на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных скрининговых центров.
Ранее в Украине отчитались о невероятной статистике по пропавшим детям. Читайте также, в Украине хотят изменить правила усыновления детей. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект в ходе своего заседания, Проект предусматривает, что согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено в предусмотренное законом время.
Кроме того, в Украине детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи. Законопроект о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 депутатов.
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