В среду, 2 июня, губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко заявил о том, что на следующей неделе в России начнется тестирование объектов "Северного потока-2". Об этом сообщает ТАСС.

Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону.

В свою очередь, коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид заявил, что "газопровод будет готов".

В Nord Stream 2 AG считают ситуацию вокруг газопровода более позитивной, чем год назад.

Ранее в Польше заявили, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа". Также мы писали о том, что в водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2".

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