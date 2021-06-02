Зеленский внес в Раду закон об олигархах [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Документ зарегистрирован под №5599. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Текст законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" пока отсутствует на сайте Рады.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Президент определил этот законопроект как неотложный. Главным по наработке является комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главное условие отставки Авакова.
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