Трагедія на Львівщині. У заповіднику "Сколівські бескиди" шестикласник зірвався зі скелі біля водоспаду. Коли намагався зробити селфі.

Задля кращого ракурсу хлопець переліз через обмежувальну загорожу, послизнувся та з висоти семи метрів упав у воду, вдарившись об каміння. Що стало причиною смерті, утоплення чи травми - з'ясовують правоохоронці. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків.

Ігор Курус, речник ДСНС у Львівській області: