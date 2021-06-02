Смертельне селфі: на Львівщини хлопчик вмер після падіння зі скелі [ Редактировать ]
Трагедія на Львівщині. У заповіднику "Сколівські бескиди" шестикласник зірвався зі скелі біля водоспаду. Коли намагався зробити селфі.
Задля кращого ракурсу хлопець переліз через обмежувальну загорожу, послизнувся та з висоти семи метрів упав у воду, вдарившись об каміння. Що стало причиною смерті, утоплення чи травми - з'ясовують правоохоронці. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків.
Ігор Курус, речник ДСНС у Львівській області:
Дитина? ще перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилася під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину із під дерева за яке та зачепилася та мотузками витягнули на берег де передали медикам а ті констатували смерть.
по теме
Що стало причиною смерті - утоплення чи травми, несумісні з життям, з'ясовують правоохоронці. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини, за ними стежили троє вчителів та двоє батьків
Во Львовской области во время экскурсии на водопад погиб школьник
Житель городка Схидница Львовской области несколько месяцев прятал труп гражданской жены у себя дома
У голову хлопчика влучила куля - це сталося під час уроку в тирі дитячо-юнацької спортивної школи
Підліток був у стрілецькій залі сам, його тренер на кілька хвилин вийшов, щоб видати зброю іншому учню. Одна з версій, які розглядають слідчі, необережне поводження зі зброєю. Мовляв, Артем міг поцілити в себе сам