Аргентина вийшла на третє місце у світовому ковід-антирейтингу [ Редактировать ]
Майже півмільйона заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії й Аргентині. А от у Штатах, які за цим показником п'яті у світі, заявили: повністю вакцинували проти Ковіду вже майже половину дорослого населення.
Водночас пом'якшила умови в'їзду до країни - Хорватія. Тепер подорожувальники повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений упродовж останніх 72 годин замість 48, як вимагалося раніше.
Загалом же від початку пандемії на Ковід у світі перехворіли 172 мільйони людей. Померли понад три мільйони 700 тисяч.
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