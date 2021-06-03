Від початку пандемії на Ковід у світі перехворіли 172 мільйони людей

Майже півмільйона заражень коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії й Аргентині. А от у Штатах, які за цим показником п'яті у світі, заявили: повністю вакцинували проти Ковіду вже майже половину дорослого населення.

Водночас пом'якшила умови в'їзду до країни - Хорватія. Тепер подорожувальники повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений упродовж останніх 72 годин замість 48, як вимагалося раніше.

Загалом же від початку пандемії на Ковід у світі перехворіли 172 мільйони людей. Померли понад три мільйони 700 тисяч.