Добудувати школу ще з радянських часів не можуть у Василівці на Одещині. Споруда пережила здобуття країною Незалежності, кілька криз, революцій, та навіть програма "Велике будівництво" не допомагає. Чому для учнів ніяк не настає світле майбутнє - дивіться.

Ще в далекому 1988 у Василівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи - розпався СРСР і роботи зупинились. За тридцять років - стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ.

И я скажу, что оно достаточно нормально сохранило свое состояние прежнее, при котором начиналось строительство. Нет у нас ни единой плиты, которая, допустим, пришла к разрушению!

Останні десять років громада просить чиновників добудувати школу. Вже чотири рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом, згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на "Велике будівництво", адже ще два роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми.

Петро Бойчев, сільський голова Василівки:

Селекторное совещание было, которое проводил премьер-министр Гончарук, нас там демонстративно поздравили, мы выехали из Одессы, машина подпрыгивала по дороге - мол, у нас начинается строительство этого долгостроя, но, к сожалению, не началось.

Водночас Василівська школа переповнена там майже пів тисячі дітей. Молодші класи змушені навчатися у дві зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти!

Наталія Неткова, учителька початкових класів:

Приходиш, в коридорі бачиш таку картину: що діти ось там на партах переодягаються в коридорі, готуються до уроків фізкультури або взагалі: сорок, сорок п'ять портфелів одразу в одному місці - ви можете собі уявити?

Новий начальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент: навчання дітей у дві зміни заборонене.

Катерина Фетова, директорка Василівської загальноосвітньої школи:

Це вже питання до Держспоживслужби: чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року! Можуть не підписати!

Щоб добудувати школу - потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже три мільйони гривень.

Віктор Лунгул, директор Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації:

Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента "Велике будівництво".

Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради.