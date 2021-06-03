Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.

Ранее стало известно, что ВОЗ начнет присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации вируса.

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"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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