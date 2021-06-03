Новый штамм COVID будет устойчивым к вакцинам - ВОЗ [ Редактировать ]
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.
Ранее стало известно, что ВОЗ начнет присваивать разные буквы греческого алфавита каждой новой мутации вируса.
"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим - ред.) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС
Министерство здравоохранения Чехии в начале июня откроет регистрацию на вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании
Со вторника, 1 июня, дети в возрасте с 12 до 15 лет смогут записаться на прививку
Япония намерена разрешить вакцину против COVID-19 компании Pfizer для около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет