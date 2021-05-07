Японцы массово протестуют против проведения Олимпийских игр [ Редактировать ]
В столице Японии Токио жители подписывают петицию об отмене проведения летних Олимпийских игр. Только за первые несколько дней в стране документ был поддержан почти 200 тысячами граждан.
Население Японии выразилось против проведения всемирного спортивного праздника в условиях пандемии. До начала Олимпиады, по состоянию на 7 мая, остается менее 3 месяцев, при этом руководство страны до сих пор не знает, каким образом будут проведены Игры в условиях пандемии, а также как будет предоставлена эпидемиологическая безопасность волонтерам и участникам мероприятий.
Отмечается, что петиция с момента запуска собрала 187 тысяч подписей из нужных 200 тысяч. Известно, что опросы населения в стране показали, что большинству граждан не нравится перспектива проведения такого рода соревнований в существующих условиях.
Читайте также, американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заключили соглашение с Международным олимпийским комитетом о предоставлении своих препаратов для вакцинации спортсменов на летней Олимпиаде в Токио. Первые дозы вакцины планируется доставить в конце мая.
Кроме того, в Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр, в условиях ЧП в Токио и других городах страны правительство потребовало закрыть рестораны, бары и другие общественные места, где продают алкоголь.
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