"Северный поток-2": Украина требует участия в переговорах [ Редактировать ]
Украина обратились к правительству Германии с просьбой об участии в переговорах по "Северному потоку-2". Сейчас они проходят между между Германией и США. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Welt.
Северный поток- 2 наносит удар в самое сердце Украины - как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта.
25 мая соответствующую просьбу передали властям Германии.
Будет катастрофой, в том числе для взаимного доверия, если между Берлином и Вашингтоном будет заключена сделка за счет Украины.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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