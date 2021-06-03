По состоянию на 3 июня 2021 года от коронавирусной инфекции в мире иммунизировали 1,98 миллиарда человек. При этом наибольшее количество вакцинированных находится на территории Соединенных Штатов Америки, где ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса

За последнюю неделю в США в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день. Известно, что в настоящее время могло быть вакцинировано 12,9% населения мира, однако распределение препаратов во время начала всемирной кампании по иммунизации было крайне неравномерным.

В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах - 35,6 миллиона в день - потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей.

Отмечается, что вакцинация 70%-85% населения США позволит вернуть страну к нормальной жизни. Известно, что государства, где наблюдается наиболее высокий уровень доходов, фиксируется в 30 раз больше уровень иммунизации граждан.

Читайте также, семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС. С сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", в Бразилии - "Гамма".

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