В Украине стартовала запись на прививки против коронавируса граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Записаться могут те лица, которые относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине - в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше.

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и вышлет вам СМС-уведомление с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории. Те, у кого есть уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Иммунизация будет осуществляться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Их полный перечень можно посмотреть по ссылке.

По информации вице-премьер - министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, примерно к середине июня будет начата вакцинация граждан с ВОТ. Вакцинация будет происходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах. Вакцина уже завезена.

Читайте также, семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС. С сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", в Бразилии - "Гамма".

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