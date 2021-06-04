Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Об этом сообщает Euronews.

Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.

С 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эммануэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность от коронавируса набирает обороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.

Но необходимость прививать подростков ставится по сомнение во многих странах, в том числе Румынии: "Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно".

Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете.

Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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