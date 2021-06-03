Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".
По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь четко определенный график - "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".
Отмечается, что в случае с Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином.
На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента. По словам Подоляка, отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".
Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.
Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
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