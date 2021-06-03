В четверг, 3 июня, президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".

По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь четко определенный график - "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".

Отмечается, что в случае с Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином.

На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента. По словам Подоляка, отдельных сообщений в СМИ по этому поводу не было, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь".

Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.