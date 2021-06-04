Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в новом поезде, соединяющем Киев и столицу Австрии Вену, контрабандные сигареты, которые злоумышленники пытались перевезти в Венгрию.

Инцидент случился ночью на железнодорожном пропускном пункте "Чоп". Во время проверки вагона пограничники обнаружили черные полиэтиленовые пакеты, в которых содержались табачные изделия беларуского производства без украинских акцизных марок.

Фото: Госпогранслужба

Спрятанные от контроля сигареты пытались перевезти в Венгрию международным пассажирским поездом сообщением Киев-Вена. Заметим, что курсирование этого поезда возобновили только 1 июня, а правонарушители уже пытаются использовать это в противоправных целях.

Отмечается, что в тайниках находились 110 пачек сигарет, их изъяли сотрудники таможни. В настоящее время устанавливается стоимость контрабанды. Известно, что "Укрзализныця" начала собственное расследование факта контрабанды. Если станет известно, что к контрабанде причастны сотрудники УЗ, то они будут сразу же уволены. Поезд из Киева в Вену начал курсировать только несколько дней назад.

Фото: Госпогранслужба

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Кроме того, на границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет. В тайниках было спрятано 130,3 тысячи пачек беларусских сигарет без акцизных марок, контрабандисты рассчитывали, что ночью пограничники потеряют бдительность и не будут тщательно их проверять.

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