Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,06 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 июня установлен на таком уровне: 33,0635 гривен за евро (-0,1942 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 33,2577 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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