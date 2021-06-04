НБУ опустил официальный курс евро на 7 июня [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,06 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 7 июня установлен на таком уровне: 33,0635 гривен за евро (-0,1942 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 33,2577 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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