Масштабну корупційну схему викрили на Волинській митниці. Там, за хабарі через кордон пропускали вантажі без сплати митних платежів. Про це повідомляють у ДБР. Про збитки поки не говорять, втім під час обшуку автівки начальника посту вилучили більше, ніж пів мільйона доларів.

Законопроєкт, за яким відповідальність за несплату митних податків може стати кримінальною, цього тижня мали розглянути у Верховній Раді. До голосування справа так і не дійшла. Та експерти й підприємці кажуть - може, це й на краще. Що не так із пропозицією, розбиралася Ірина Розова.

Їй не завадив ані коронавірус, ані закриті кордони! Й на відміну від економіки вона постійно зростає. Контрабанда. Незадекларовані цигарки, алкоголь, бурштин, нафта та інші товари завдають збитків державній скарбниці на мільярди гривень. Й боротися з проблемою нова влада вирішила... криміналізацією.

Денис Монастирський, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності:

Це пропонується криміналізація підакцизних товарів, таких товарів як табак, товарна контрабанда загалом з певної суми і друге це якась брехня в декларації коли найчастіше відбувається - пишуть що везуть один товар, а по факту везуть інший товар.

Кримінальна стаття за недостовірне декларування товарів, так звана "брехня у декларації" - тягне за собою цілу купу протиріч, переконані експерти.

Фактично кожна друга митна декларація може на думку оцих наших нереформованих чиновників містити якусь неповну, або неточну інформацію.

І помилка в митній декларації може коштувати позбавлення волі. Й саме у цьому найбільша небезпека нового законопроєкту, застерігають експерти. Адже під статтею може опинитися будь-хто. Бо тепер не важливо чи був у помилці "злочинний намір".

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Зрештою ніхто не застрахований, якщо відправник з Китаю допустить якусь помилку і в контейнер покладе більше товару, або наприклад буде певний пересорт, певна кількість товарів інша і за цю помилку відправника тепер пропонують карати підприємців власне кримінальною відповідальністю, ця норма є вкрай небезпечною, вона повністю викривлює сам зміст митного контролю ця стаття направлена суто на доброчесний український бізнес і доказом цьому є те, що далі говориться, що якщо ви не бажаєте кримінальної справи ви можете в подвійному розмірі сплатити митні платежі й тоді вас звільнять від відповідальності і в цьому є величезний величезний цинізм, тому що фактично такому підприємцю говорять - плати вдвічі більше, заповнюй своїми коштами дірку в бюджеті, яка утворилася від непродуманої фінансової політики і ми тоді не будемо на тебе заводити кримінальні провадження.

Суперечки й судові спори щодо митної вартості або коду товару між митницею та бізнесом були завжди. Тож експерти додають: кримінальне покарання за недостовірне декларування може стати приводом до "вишукування цих помилок". Бо інакше за тим же законопроєктом за грати може потрапити й сам митник.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Якщо митник відкорегує, це автоматично реєстрація кримінального провадження по такому підприємству, адже це доказ того, що він не повністю, або не точну інформацію ввів у митній декларації, якщо ж митник не відкорегує і скаже да - ви правильно зазначили, цей товар коштує стільки, ви правильно визначили його класифікацію, його код, то митник таки ризикує стати фігурантом кримінальної справи.

Криміналом за новим законопроєктом вважається несплата митних податків у 113,5 тисяч гривень. Водночас стаття про ухилення від сплати податків у кримінальному кодексі вже існує. І там зазначений поріг становить більше ніж три мільйони гривень. Тож, іще один недолік на думку експертів - розсинхронізація із чинним законодавством.

Валерій Губарєв, експерт з митних питань:

Митним кодексом України сьогодні передбачена можливість розгляду питання митниками щодо помилкової поставки, інколи так відбувається, скажу більше митним кодексом передбачене можливе внесення змін в митну декларацію, або її відкликання, вступе в дію ця стаття, то про які норми права можна казати?

Доречі кримінальна відповідальність за контрабанду в Україні вже діяла до 2012 року. Поки ж незаконне переміщення товарів вважається адміністративним правопорушенням.