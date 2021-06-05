В многоэтажном доме Днепра двухлетний мальчик на балконе закрыл маму. Об этом сообщили в прессслужбе управления ГСЧС в Днепропетровской области.



Так, происшествие произошло на улице Шолохова Амур-Нижнеднепровского района.

По информации спасателей, один из сотрудников ГСЧС поднялся по трехколенной пожарной лестнице на 4 этаж многоэтажки. Там уже через открытое окно попал на балкон квартиры.

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После чего, с помощью специального инструмента спасатель открыл дверь балкона и обеспечил хозяйке доступ в ее квартиру, и главное к ребенку, который испугалась из-за неудачного "шутки".

"К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится на сайте ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Кропивницком во время пожара в частном жилом доме погибла четырехлетняя девочка. Также пострадала ее 17-летняя сестра, причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают специалисты.

Кроме того, в Белой Церкви произошел пожар в жилом доме. Родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома, в итоге мальчик погиб, несмотря на все попытки отца проникнуть в горящее помещение и спасти его.

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