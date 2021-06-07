Исследователи из Института астрономии Макса Планка обратились к общественности с деликатной просьбой помочь поискать одни из самых таинственных объектов во Вселенной – "космических медуз".

Галактики бывают самых разных форм и размеров, и нам еще многое предстоит узнать о том, как они формируются и растут. Одна загадка связана с образованием особенно редких галактик-медуз, названных так из-за их длинных газовых хвостов, которые выглядят как тянущиеся щупальца.

Галактики-медузы образуются в скоплениях галактик, которые представляют собой группы галактик, между которыми присутствует разогретый газ. Эта горячая межгалактическая пыль формирует "встречный ветер", когда быстро движущаяся галактика проходит через нее, это заставляет ее оставлять за собой инверсивный газовый след.

Галактики-медузы

Но об этих галактиках много неизвестного, например, как быстро формируются хвосты и как долго они существуют, или насколько большим должно быть скопление, чтобы поддерживать их.

Новый проект ученых приглашает общественность помочь исследовать эти необычные свойства "космических медуз".

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи из Института астрономии Макса Планка смоделировали виртуальную Вселенную с помощью компьютеров, чтобы они могли смотреть на галактики в очень большом масштабе в рамках своего проекта Cosmological Jellyfish.

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Но прежде, чем они смогут изучать галактики-медузы в своих симуляциях, сперва необходимо идентифицировать их ­– это то, что легко сделать человеку, но сложно для компьютера.

Так как люди умеют превосходно распознавать образы, они могут легко идентифицировать вещи, похожие на медуз, а исследователи надеются использовать отзывы общественности, чтобы помочь им обнаружить свои галактики в гигантском виртуальном космосе.

"Нет ничего лучше человеческого глаза для определения уникальных форм. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим усилиям по поиску галактик-медуз, чтобы мы могли лучше их изучить!", - сказал один из исследователей на веб-сайте проекта.

Проект состоит из 38 тысяч изображений, на которых нужно искать медузы. Добровольцы могут использовать платформу Zooniverse для просмотра изображений галактик, которые они затем идентифицируют как имеющие или не показывающие галактику-медузу.

Каждое изображение будет классифицировано как минимум 20 участниками, чтобы получить наиболее последовательные результаты, после чего исследователи будут знать, на каких галактиках им следует сосредоточить свое исследование.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как астрономы совершили удивительное открытие "у себя под носом". Также астрономы предсказали будущее Земли через 1,6 миллионов лет.