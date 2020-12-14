Астрономы увидели гибель Земли через 1,6 миллионов лет (видео) [ Редактировать ]
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Создана самая точная трехмерная карта нашей галактики Млечный Путь. Астрономы воссоздали 3D-модель галактики с использованием данных космического зонда Gaia Европейского космического агентства, который сканирует звезды с 2013 года.
Исследователями было изучено движение 40 тысяч звезд, которые находятся в пределах 326 световых лет от Солнца. Наложив их траектории движения на карту, астрономы рассчитали движение небесных тел на миллионы лет вперед, тем самым спрогнозировав будущее Млечного Пути и Солнечной системы.
Новая трехмерная карта была представлена как раз в тот момент, когда другая группа исследователей обнаружила, что Земля находится гораздо ближе к черной дыре Стрелец А*в центре нашей галактики, чем считалось ранее.
Карта Млечного Пути с расчетной траекторией движения звезд
Еще в 1985 году считалось, что Земля находится на расстоянии 27 700 световых лет от Стрельца A*. Но согласно данным новой карты, она оказалась ближе – на расстоянии в 25 800 световых лет.
Результаты расчетов визуализировали с помощью компьютерной графики, охватывающей ближайшие 1,6 млн лет. Выяснилось, что Земля сейчас стремительно движется к центру галактики и через несколько миллиардов лет будет неизбежно поглощено нашей черной дырой.
Млечный Путь и траектории движения ближайших звезд
Однако к тому моменту, как Земля провалится в черную дыру, жизни на Земле уже не будет.
"Мы стремимся узнать, как будет выглядеть наша Солнечная система, когда человечества давно не станет", – поделился мыслью астроном Энтони Браун.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые определили, где заканчивается Млечный Путь. В то же время было обнаружено, что Млечный Путь стремительно избавляется от звезд.
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