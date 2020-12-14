Создана самая точная трехмерная карта нашей галактики Млечный Путь. Астрономы воссоздали 3D-модель галактики с использованием данных космического зонда Gaia Европейского космического агентства, который сканирует звезды с 2013 года.

Исследователями было изучено движение 40 тысяч звезд, которые находятся в пределах 326 световых лет от Солнца. Наложив их траектории движения на карту, астрономы рассчитали движение небесных тел на миллионы лет вперед, тем самым спрогнозировав будущее Млечного Пути и Солнечной системы.

Новая трехмерная карта была представлена ​​как раз в тот момент, когда другая группа исследователей обнаружила, что Земля находится гораздо ближе к черной дыре Стрелец А*в центре нашей галактики, чем считалось ранее.

Карта Млечного Пути с расчетной траекторией движения звезд

Еще в 1985 году считалось, что Земля находится на расстоянии 27 700 световых лет от Стрельца A*. Но согласно данным новой карты, она оказалась ближе – на расстоянии в 25 800 световых лет.

Читайте также Ученые определили цвет Вселенной: она не черная

Результаты расчетов визуализировали с помощью компьютерной графики, охватывающей ближайшие 1,6 млн лет. Выяснилось, что Земля сейчас стремительно движется к центру галактики и через несколько миллиардов лет будет неизбежно поглощено нашей черной дырой.

Млечный Путь и траектории движения ближайших звезд

Однако к тому моменту, как Земля провалится в черную дыру, жизни на Земле уже не будет.

"Мы стремимся узнать, как будет выглядеть наша Солнечная система, когда человечества давно не станет", – поделился мыслью астроном Энтони Браун.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые определили, где заканчивается Млечный Путь. В то же время было обнаружено, что Млечный Путь стремительно избавляется от звезд.