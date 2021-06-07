В Киеве произошел вопиющий случай, подростки издевались над 12-летней девочкой, разбивая о голову яйца. Видео выложили в соцсети. Мать ребенка рассказала детали.

Пострадавшую семь раз ударили по голове, после чего она смогла самостоятельно добраться домой.

Мама девочки рассказала о том, что ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение, сейчас с ней работает психолог.

Во вторник, 25 мая, моя 12-летняя дочь Катя поехала гулять со своими знакомыми на Почтовую площадь. Я не запрещаю своей дочери общаться с другими подростками, но никогда не могла подумать, что это общение причинит ей столько зла. Около 15:30-15:45, ее знакомые решили разбить сырые яйца об ее голову, обижая и унижая публично. Ее семь раз ударили по голове и, к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать.

Позже она получила несколько видео от старшего сына, которые начали рассылать по разным каналам, хвалясь публичным буллингом и нападением.

Как оказалось, шесть подростков договорились заранее, купили яйца и позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали у нее телефон, начали унижать и напали, параллельно снимая все происходящее на свои телефоны. Видео закинули позже в социальные сети. У нее зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас с подростком работает психолог и она восстанавливается в домашнем режиме. Однако она до сих пор продолжает получать угрозы.

Я хочу справедливости в правовом поле, публичных извинений от каждого участника, даже тех, кто просто смотрел, а также моральной компенсации. Также я хочу чтобы полиция сделала свою работу и обеспечила неотвратимость наказания для всех виновных. Заявление подано в полицию 27 мая. Я подключила друга-адвоката, который ведет коммуникацию с полицией и выясняет информацию о всех участниках. Раньше я и подумать не могла, что такое могут сотворить дети ради развлечения. Особенно мальчики. И что самое парадоксальное, они не понимают, что совершили преступление.

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