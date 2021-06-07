В мае транзит газа через Украину вырос на 4% и составил 3,85 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Среднесуточный объем транзита составил 124 млн куб. м.

В Польшу за месяц прокачано 0,344 млрд куб. м газа.

В Словакию - 2,5 млрд куб. м.

В Венгрию - 0, 803 млрд куб. м.

В Молдову - 0,189 млрд куб. об.

Отмечается, что "Газпром" полностью использует забронированные мощности через Украину.

Также в мае был проведен аукцион по распределению дополнительной прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украина-Россия - точке Суджа. После того как на аукционе 17 мая была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн куб. м/сутки на гарантированной основе, ОГТС предложил дополнительные прерывистые мощности объемом 63,7 млн куб. м / сутки.

Однако, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение. Указанный результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах, что подскочили до уровня 333 долларов за тыс. куб. м.

Ранее Зеленский дал прогноз, когда Россия остановит транзит газа через Украину. Также сообщалось, что в России сделали заявление о поставках газа через Украину.

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