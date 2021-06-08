Антимонопольный комитет Украины проигнорировал санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении предпринимателя Араика Амирханяна и в очередной раз поддержал одну из его компаний при рассмотрении "троллинговых" жалоб. Об этом пишет издание "Факты и комментарии".

В разгар строительного сезона эти жалобы позволили заблокировать две крупные дорожные стройки на общую сумму более 2 млрд грн.

В частности, в материале речь идет о том, что постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок удовлетворила сразу две жалобы компании ЧП "Пивденьтехбуд" (код ЕГРПОУ 32863396) на действия Николаевской службы автомобильных дорог Украины. Жалобы заблокировали капитальный ремонт около 35 км дороги М-13 Кропивницкий-Платоново в Николаевской области, общая ожидаемая стоимость лотов составляла более 2 млрд грн (тендер 1, тендер 2).

Тендерное предложение "Пивденьтехбуд" было отклонено и компания пожаловалась на документацию, которую подали на тендер другие участники. "Коллегия АМКУ во главе с замруководителя комитета Натальей Буроменской не без ведома главы АМКУ Ольги Пищанской удовлетворила жалобу и постановила САД отменить участие конкурентов компании в торгах. По данным источника в АМКУ, позицию по этим кейсам готовил директор департамента обжалований Роман Коваль", - написали журналисты.

При этом, по данным издания, коллегия не обратила внимание, что сам "Пивдендортех" не имеет необходимого подтверждения достаточного опыта, чтобы принимать участие в таких крупных тендерах, а также не предоставил финансового обеспечения своего тендерного предложения (об этом пишет заказчик в отзыве на жалобу компании на сайте Prozorro). Кроме того, согласно данным системы Opendatabot, у компании есть налоговый долг свыше 16 млн грн.

Журналисты отмечают, что "Пивденьтехбуд" - это переименованное ЧП "Дорлидер", которое входит в перечень компаний пребывающего под санкциями СНБО Араика Амирханяна. Компании Амирханяна обвинялись незаконной переправке людей через админграницу с Крымом уплате налогов в оккупированном Крыму, незаконной перевозке стройматериалов, присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, блокировании более 200 тендеров на общую сумму свыше 20 млрд грн. Накануне СБУ разоблачило нанесение ущерба государству на 280 млн грн компанией ОАО "Первомайский спецкарьер". В течение 2-х лет фирма незаконно добывала гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий.

Отмечается, что и сам Антимонопольный комитет неоднократно признавал "Пивденьтехбуд" участником сговоров с другими структурами Амирханяна с целью завышения цен на предоставляемые услуги. С 28 апреля по 2 июня компания подалась на участие в тендерных процедурах на общую сумму 7,8 млрд грн. "Активизация компании случилась через неделю после того, как СНБО ввела санкции против Амирханяна, а Президент Владимир Зеленский лишил его гражданства Украины", - говорится в статье.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что АМКУ способствует незаконной деятельности структур Амирханяна. Например, как писали журналисты, Амирханяну активно "подыгрывала", возглавляя коллегии, уполномоченная комитета Агия Загребельская, которую уволили в 2019 году за недостоверное декларирование. В 2020-21 года компанию поддерживала уже первый замглавы АМКУ Ольга Музыченко.

Теперь же к ним присоединились и замглавы АМКУ Наталья Буроменская вместе с директором департамента обжалования Романом Ковалем. Само ее назначение в АМКУ в свое время вызвало много вопросов. Формально она подавалась на должность как юрисконсульт компании "Водафон Украина". Однако ее реальным "бекграундом" был и остается муж - официальный аудитор НАБУ по квоте Кабмина, назначенный еще в 2018 году профессор Михаил Буроменский. СМИ писали, что Буроменского на должность еще при Петре Порошенко активно лоббировал глава его Администрации Борис Ложкин.

В 2019 году Буроменская баллотировалась в парламент от партии "Голос", правда на далеко непроходном 85-м месте. Что, впрочем, не помешало ей стать уполномоченной АМКУ согласно указу Зеленского сразу после парламентских выборов. "Впрочем, после прямого игнорирования санкций СНБО в отношении одного из наиболее одиозных предпринимателей Украины, который всеми силами пытается заблокировать "Большое строительство" президента страны, от такой лояльности может не остаться и следа", - резюмирует издание.