Во Франции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Об этом сообщает издание Ouest-France.

Мужчина утром вошел в отделение городской муниципальной полиции и совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом.

Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи больницы.

После нападения мужчина скрылся, при этом он забрал служебное оружие полицейского.

В настоящее время развернута масштабная операция по поиску преступника, а также задействованы вертолеты.

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