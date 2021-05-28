Во Франции мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции [ Редактировать ]
Во Франции в городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр вооруженный мужчина напал на сотрудницу полиции. Она получила серьезные травмы. Об этом сообщает издание Ouest-France.
Мужчина утром вошел в отделение городской муниципальной полиции и совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом.
Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи больницы.
После нападения мужчина скрылся, при этом он забрал служебное оружие полицейского.
В настоящее время развернута масштабная операция по поиску преступника, а также задействованы вертолеты.
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