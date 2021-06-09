В чем опасность питания вегетарианцев: ответ медиков [ Редактировать ]
Доктора рассказали о главных опасностях для веганов и вегетарианцев. Согласно утверждению врачей, люди, которые предпочитают исключать из рациона питания продукты животного происхождения, зачастую страдают от недостатка Омега-3, передает newsyou.info.
Морепродукты и яйца обогащены полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Веганам и вегетарианцам рекомендуется добавлять в рацион питания льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. В них содержится много Омега-3. Необходимо помнить, что данные продукты обладают полезными свойствами для здоровья человека. Важно употреблять их в большом количестве не только взрослым, но и детям.
Растительная пища имеет не очень много аминокислот. В кашах довольно мало аминокислоты лизин и большое количество аминокислоты метионин. Фасоль обогащена метионином, однако в ней немного лизина. Можно употреблять и тот, и тот продукт. При этом не обязательно их объединять. Также в рационе питания веганов и вегетарианцев недостаточно железа, цинка, кальция, витаминов D и B-12.
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