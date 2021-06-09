Футбольную ассоциацию Англии впервые возглавит женщина [ Редактировать ]
Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые за 157 лет ее существования возглавит женщина. Об этом сообщает пресс-служба FA.
Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.
Хьюитт должна начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.
Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства. Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.
Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что звездный итальянский тренер официально возглавил "Шахтер".
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