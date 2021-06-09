Футбольную ассоциацию Англии (FA) впервые за 157 лет ее существования возглавит женщина. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Члены правления единогласно проголосовали за кандидатуру Дебби Хьюитт. Теперь ее должны утвердить члены совета FA.

Читайте также Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола

Хьюитт должна начать выполнять свои обязанности в январе 2022 года. К тому времени организацией будет руководить временный глава Питер Маккормик.

Хьюитт рассказала, что интересуется футболом с детства. Она работала в должности директора в ряде компаний, не связанных со спортом.

Предыдущий глава FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что звездный итальянский тренер официально возглавил "Шахтер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.