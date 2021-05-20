Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола [ Редактировать ]
Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил жалобу комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Александра Севидова. Об этом говорится на сайте УАФ.
Украинского тренера пожизненно отстранили от футбола.
В 2020 году дисциплинарный комитет УАФ из-за возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футбольным клубом "Сумы" запретил на пять лет тренеру Севидову любую деятельность, связанную с футболом.
Севидов и Комитет по этике и честной игре не согласились с решением и обжаловали его. Тренер просил отменить решение дисциплинарного комитета, а Комитет по этике и честной игре требовал отстранить Севидова пожизненно.
Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно.
Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в городе Лозанна.
Ранее мы писали о том, что футбольный клуб "Александрия", занявший по итогам сезона 9-е место в Украинской премьер-лиге, объявил об уходе с поста главного тренера Владимира Шарана.
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