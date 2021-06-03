В четверг, 3 июня, "Интер" объявил о назначении главным тренером Симоне Индзаги. Он заменит ушедшего недавно Антонио Конте. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.

Соглашение с Индзаги рассчитано на два года. Прежним его местом работы был "Лацио", которым он руководил с 2016 года. Индзаги отказался подписать новый контракт с римским клубом, предварительно имея устное соглашение с руководством. Но в итоге решил уйти к чемпионам Италии.

Сообщалось, что "Челси" заинтересован в возвращении бельгийского нападающего и попытается его заполучить в межсезонье.

Прежним тренером "Интера" был Антонио Конте. С ним клуб впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. После завершения сезона Конте ушел из-за разногласий с руководством касательно будущего команды.

В "Интере" вынуждены экономить и продать одного из ключевых футболистов, чтобы вписаться в нормы финансового fair play и избежать санкций от УЕФА. Сам Конте в ближайшее время может стать тренером английского "Тоттенхэма".

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