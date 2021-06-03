"Интер" назначил нового тренера [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, "Интер" объявил о назначении главным тренером Симоне Индзаги. Он заменит ушедшего недавно Антонио Конте. Об этом сообщает официальный сайт миланского клуба.
Соглашение с Индзаги рассчитано на два года. Прежним его местом работы был "Лацио", которым он руководил с 2016 года. Индзаги отказался подписать новый контракт с римским клубом, предварительно имея устное соглашение с руководством. Но в итоге решил уйти к чемпионам Италии.
Сообщалось, что "Челси" заинтересован в возвращении бельгийского нападающего и попытается его заполучить в межсезонье.
Прежним тренером "Интера" был Антонио Конте. С ним клуб впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. После завершения сезона Конте ушел из-за разногласий с руководством касательно будущего команды.
В "Интере" вынуждены экономить и продать одного из ключевых футболистов, чтобы вписаться в нормы финансового fair play и избежать санкций от УЕФА. Сам Конте в ближайшее время может стать тренером английского "Тоттенхэма".
Ранее мы писали о том, что у правого защитника "Интера" Ашрафа Хакими подтвердили коронавирус.
по теме
Защитник Давид Алаба из Австрии продолжит карьеру в мадридском "Реале"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов
Президент УАФ Андрей Павелко на очередном Конгрессе Ассоциации рассказал о развитии футбольной инфраструктуры в Украине
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высоко оценил профессионализм украинских футбольных арбитров и рассказал, что услуги отечественных арбитров пользуются спросом за границей
Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил жалобу комитета по этике и честной игре УАФ в отношении Александра Севидова