Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса на контролированной правительством Украины территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут записаться на вакцинацию против COVID-19. В первую очередь будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

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Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Как сделать прививку украинцам из Донбасса и Крыма:

- позвонить в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19;

- сообщить о месте своего проживания;

- выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор;

- в определенный день надо прибыть на КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор;

- сделать прививку в выбранном пункте вакцинации;

- для получения второй дозы необходимо повторить процедуру.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартовала запись на прививки жителей Донбасса и Крыма.

Также сообщалось, что в Минздраве сделали заявление об обеспечении украинцев вакцинами. В настоящее время на территории Украины находятся 3 вида препаратов.

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