Как сделать прививку от коронавируса украинцам из Крыма и Донбасса (инструкция) [ Редактировать ]
Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса на контролированной правительством Украины территории.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут записаться на вакцинацию против COVID-19. В первую очередь будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.
Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.
Как сделать прививку украинцам из Донбасса и Крыма:
- позвонить в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19;
- сообщить о месте своего проживания;
- выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор;
- в определенный день надо прибыть на КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор;
- сделать прививку в выбранном пункте вакцинации;
- для получения второй дозы необходимо повторить процедуру.
Ранее мы писали о том, что в Украине стартовала запись на прививки жителей Донбасса и Крыма.
Также сообщалось, что в Минздраве сделали заявление об обеспечении украинцев вакцинами. В настоящее время на территории Украины находятся 3 вида препаратов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине стартовала запись на прививки против коронавируса граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя
В пятницу, 28 мая, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в стране откроют три новых центра массовой вакцинации населения от коронавируса
За минувшие сутки, 7 июня, в Украине сделали 48 161 прививок от коронавируса
Украинцы, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить международное свидетельство о вакцинации
Який препарат використовуватимуть для юних пацієнтів?