На территории Украины по состоянию на 8 июня 2021 года в наличии находится 3,9 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, что является достаточным для иммунизации граждан в июне. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в страну прибыла партия препаратов от компаний Pfizer/BioNTech. Сейчас в Украине в общей сложности присутствует 1,5 миллиона доз этой вакцины.

В Украине в июне у нас есть 3,9 миллиона доз вакцин. Сегодня прибыла новая партия Pfizer. Параллельно, по средам приходит закуплена за государственные средства 500 тысяч доз вакцины Pfizer. Всего у нас 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer.

Отмечается, что в Украине также есть 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac и 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также известно, что об обеспечении препаратами на июль станет известно 15 июня.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Кроме того, за минувшие сутки, 7 июня, в Украине сделали 48 161 прививок от коронавируса. Это почти в два раза превышает вчерашний показатель, всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека.

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