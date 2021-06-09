США продовжили санкції проти Білорусі. Це обмеження, запроваджені 2006 року з огляду на урядову політику, що підриває демократію у державі. Зокрема йдеться про заборону фінансування, а також співпрацю з окремими особами та підприємствами.

До санкційного списку, зокрема, увійшов і Олександр Лукашенко. Нагадаю, 21 червня нові санкції проти режиму Лукашенка має оголосити ЄС. Їх запровадять через примусову посадку іноземного пасажирського літака.