У США продовжили санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
США продовжили санкції проти Білорусі. Це обмеження, запроваджені 2006 року з огляду на урядову політику, що підриває демократію у державі. Зокрема йдеться про заборону фінансування, а також співпрацю з окремими особами та підприємствами.
До санкційного списку, зокрема, увійшов і Олександр Лукашенко. Нагадаю, 21 червня нові санкції проти режиму Лукашенка має оголосити ЄС. Їх запровадять через примусову посадку іноземного пасажирського літака.
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