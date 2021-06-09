54-летний Филипп Киркоров, которого часто видят в эпатажных и ярких костюмах и вещах оверсайз, неожиданно опубликовал фотографию в полуобнаженном виде. Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото звезда позирует на пляже в легких шортах и тапочках. За Филиппом виднеется здание отеля Бурдж-эль-Араб.

"Это только разогрев! Вечером - горячий statement", - написал Филипп.

Однако позже в сети TilТok опубликовали ролик, на котором звезда просто прогуливается по пляжу, не позируя для камера. Фанаты сразу же заподозрили Киркорова в фотошопе, ведь его внешний вид довольно заметно отличается на заснятых кадрах и его фото в Instagram.

Напомним, что на днях МВД Литвы включило Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц. Гражданину России и Болгарии Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет за "публичное оправдание оккупации Крыма".

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