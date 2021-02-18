Российский певец Филипп Киркоров поразил очередным молодежным образом своих подписчиков. Яркое фото появилось на его странице в Instagram.

Так, в кадре "икона стиля" позирует в костюме синего цвета. Также на артисте надет свитшот кислотно-розового цвета. В таком же цвете подобрана и обувь. Отметим, что в качестве аксессуара Филипп взял небольшую сумочку Louis Vuitton.

Новое фото Филипп Киркоров подписал следующим образом:

Зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать жизнь с белого листа...Поболтаем в Clubhouse?

Отметим, что в посте певец предлагает подписчикам пообщается в Clubhouse, популярном приложении для социальных сетей, предназначенное только для аудиочатов.

Напомним, что на днях МВД Литвы включило Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц. Гражданину России и Болгарии Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет за "публичное оправдание оккупации Крыма".

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