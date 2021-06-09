В среду, 9 июня, в Чехии скончалась 68-летняя актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма "Три орешка для Золушки". Об этом сообщает CNN Prima News, ссылаясь на ее сына, Йозефа Абрама.

С 2014 года Шафранкова боролась с раком легких.

Тем не менее точная причина смерти артистки не раскрывается.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и закончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в фильме Бабушка по роману писательницы Божены Немцовой.

В 1973 году она снялась в фильме Три орешка для Золушки режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. На родине Шафранкова до сих пор считается яркой звездой чешского кино. Артистка также снималась в таких лентах, как Русалочка, Праздник подснежников, Принц и Вечерняя Звезда и оскароносном Коли 1996 года выпуска.

Шафранкова перестала сниматься в новых проектах в 2014 году.

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