В России автобус задавил шесть человек на остановке, еще 15 пострадали [ Редактировать ]
В России, в городе Лесном в Свердловской области, служебный автобус протаранил ворота и сбил более 20 человек на остановке.
Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых сказал:
Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза при спуске с горы.
Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку. Автобус сбил людей, чья смена уже закончилась. При этом в самом автобусе находилось 48 человек. Они не пострадали.
Все пострадавшие в ДТП являются сотрудниками ФГУП "Комбинат Электрохимприбор".
Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - дети.
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