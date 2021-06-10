В России, в городе Лесном в Свердловской области, служебный автобус протаранил ворота и сбил более 20 человек на остановке.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых сказал:

Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза при спуске с горы.

Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку. Автобус сбил людей, чья смена уже закончилась. При этом в самом автобусе находилось 48 человек. Они не пострадали.

Все пострадавшие в ДТП являются сотрудниками ФГУП "Комбинат Электрохимприбор".

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - дети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.