Военнослужащая 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла во время службы. Об этом сообщает пресс-центр 128 ОГШБр ВСУ.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - говорится в сообщении.

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Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным.

Причина гибели военной не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области исчез военнослужащий. Он покинул помещение Черновицкого пограничного отряда ГПСУ, что в селе Подворьевка Днестровского района, и ушел в неизвестном направлении.

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