Военнослужащая из Закарпатья погибла во время службы [ Редактировать ]
Военнослужащая 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла во время службы. Об этом сообщает пресс-центр 128 ОГШБр ВСУ.
"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - говорится в сообщении.
Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным.
Причина гибели военной не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области исчез военнослужащий. Он покинул помещение Черновицкого пограничного отряда ГПСУ, что в селе Подворьевка Днестровского района, и ушел в неизвестном направлении.
Также мы писали о том, что в Одессе застрелился военнослужащий. матрос срочной службы. 21-летний Ярослав Ганюченко выстрелил себе в голову в оружейной комнате.
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