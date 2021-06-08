В населенном пункте Красная Поляна, который находится в Харьковской области, местный житель погиб от удара молнии. Об этом сообщает местное издание 057 со ссылкой на директора Центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктора Забашта.

Страшный инцидент случился днем. Разрыв молнии убил мужчину мгновенно, приехавшие на место медики смогли только констатировать смерть пострадавшего.

Мужчина скончался на месте. Бригада скорой помощи по прибытию констатировала смерть 62 летнего мужчины. На теле погибшего фельдшеры зафиксировали ожоги, характерные для удара молнии.

Отмечается, что в момент трагедии в населенном пункте не было дождей.

Читайте также, в Ривненской области молния ударила в двух людей, оба госпитализированы с сильными ожогами. Мужчина, который привез пострадавших к медикам, рассказал, что они втроем ехали из леса на подводе, начался дождь, во время которого и ударила молния.

Кроме того, в Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, что повлекло за собой возгорание, огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены и имущество, один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района, другой - в селе Молодежное Нежинского района.

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