Коронавирус бьет все рекорды: в Индии заявили о рекордной смертности [ Редактировать ]
На территории Индии случился наибольший суточный прирост смертности от коронавирусной инфекции за весь период пандемии. Таким образом в стране зафиксировали 6148 случаев смерти.
Страна пересмотрела предыдущие показатели смертности, учитывая больных, находящихся дома или в частных больницах. Столь пугающий отчет предоставили в течение 15-20 дней. Известно, что с начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 359 627 граждан.
Отмечается, что за минувшие сутки на территории государства обнаружили 94 052 новых случая коронавируса. В настоящее время общее количество новых случаев инфицирования достигло 29 183 121. Также 27 655 493 гражданина сумели победить болезнь.
Читайте также, в индийской союзной территории Кашмир и Джамму зафиксировали масштабную эпидемию мукомикоза или "черной смерти", которая является осложнением поле коронавирусной инфекции. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде.
Кроме того, на территории Индии, которая стала одним из очагов распространения коронавирусной инфекции, начнется сильный дефицит вакцины в связи с плохой подготовкой к третей волне COVID-19. Институт сыворотки не нарастил объем производства раньше.
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