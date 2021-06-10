УЕФА приняла решение о дисквалификации из еврокубков латвийского футбольного клуба "Вентспилс" до конца сезона 2027/2028. Такое решение приняли в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции.

Также от работы на 4 года отстранили спортивного директора футбольного куба Николая Дьякина, к тому же экс-председатель правления ФК "Вентспилс" Адланас Шишканов был отстранен от деятельности пожизненно.

Отмечается, что руководство УЕФА просит ФИФА принять в отношении клуба точно такие же меры. Известно, что громкое дело связано с матчем Лиги Европы, который "Вентспилс" провел с "Бордо". Тогда хозяева уступили гостям со счетом 0:1. Арбитра, судившего этот поединок, также отстранили на 10 лет.

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Кроме того, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин с большой долей вероятности получит пожизненную дисквалификацию от занятий футбольной деятельностью. Решение о наказании президента "Олимпика" ожидается в ближайшее время.

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