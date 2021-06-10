В Маньяме разбился военный самолет, 12 жертв [ Редактировать ]
В четверг, 10 июня неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет на борту которого находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек. Об этом сообщает пресс-центр пожарной службы города Мандалай.
Как отмечают местные СМИ, самолет направлялся из столицы Нейпьидо в город Пьин Оо Луин и, при осуществлении посадки, разбился примерно в 300 метрах от сталелитейного завода.
Известно, что на борту находилось шесть военнослужащих, а также монахи, которые должны были присутствовать на церемонии в буддийском монастыре.
По информации местной прессы, пилоту и одному из пассажиров удалось выжить. Их доставили в военный госпиталь.
"Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало",- добавляют в СМИ.
Что стало причиной трагедии пока не известно.
Ранее мы писали, что на северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб мужчина-плот, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.
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