Хакеры взломали Electronic Arts и украли исходный код FIFA и Battlefield [ Редактировать ]
Источник: Playground
Хакеры взломали компьютерные системы одного из крупнейших мировых производителей видеоигр Electronic Arts (EA) и похитили исходный код, используемый в играх компании. Об этом сообщает CNN.
Киберпреступники получили доступ к 780 Гб данных, включая исходный код игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield.
По словам злоумышленников, также они получили средства разработки программного обеспечения FIFA 21 и код сервера для подбора партнеров в игре FIFA 22.
В компании EA заявили, что расследуют недавний инцидент проникновения в систему, из-за которого было украдено ограниченное количество программного кода и соответствующие инструменты. Производитель видеоигр добавляет, что взлом не представляет опасности для личных данных пользователей.
В феврале 2021 года хакеры взломали серверы CD Projekt и украли все материалы, связанные с играми Cyberpunk 2077, Witcher 3 и Gwent. Файлы они выставили на аукцион и были выкуплены. 8 июня хакеры из группировки Babuk выложили в сеть исходный код видеоигры Cyberpunk 2077.
Как сообщали "Подробности", 10 июня на хакерских форумах появилась коллекция, содержащая около 8,4 млрд паролей. Это крупнейшая в истории утечка данных.
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