8,4 млрд паролей слили в сеть: как проверить свой [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
На хакерских форумах появилась коллекция, содержащая около 8,4 млрд паролей. Об этом сообщает Сybernews.
Так как сейчас в мире около 4,7 млрд пользователей интернета, у хакеров в распоряжении оказалось вдвое больше паролей, чем численность всего "населения" мировой паутины. Вероятно, часть паролей была взята из предыдущих утечек.
Файл называется rockyou2021.txt и весит свыше 100 ГБ. Он содержит пароли длиной от 6 до 20 символов.
Проверить, не утекли ли ваши данные в сеть, можно либо на сайте Cybernews, либо на Have I Been Pwned?.
Нынешняя утечка паролей является крупнейшей в истории. На втором месте находится так называемая COMB (3,2 млрд паролей), о которой "Подробности" сообщали в феврале 2021 года.
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