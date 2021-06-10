На хакерских форумах появилась коллекция, содержащая около 8,4 млрд паролей. Об этом сообщает Сybernews.

Так как сейчас в мире около 4,7 млрд пользователей интернета, у хакеров в распоряжении оказалось вдвое больше паролей, чем численность всего "населения" мировой паутины. Вероятно, часть паролей была взята из предыдущих утечек.

Файл называется rockyou2021.txt и весит свыше 100 ГБ. Он содержит пароли длиной от 6 до 20 символов.

Проверить, не утекли ли ваши данные в сеть, можно либо на сайте Cybernews, либо на Have I Been Pwned?.

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Нынешняя утечка паролей является крупнейшей в истории. На втором месте находится так называемая COMB (3,2 млрд паролей), о которой "Подробности" сообщали в феврале 2021 года.