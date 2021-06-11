В мае стоимость импортного газа для Украины выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и достигла $291,72 (8030 грн) за тыс. куб. м. Об этом сообщает Министерство экономики.

Майскую цена импорта газа в энергетических единицах (кВт-ч) министерство не указывает.

Отметим, что "Нафтогаз" установил годовой тариф на газ для населения в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

С июня и в течение 13 месяцев цена на газ для производителей тепловой энергии будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки).

Ранее Зеленский дал прогноз, когда Россия остановит транзит газа через Украину. Также сообщалось, что в России сделали заявление о поставках газа через Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.