Еще одну категорию людей призвали отказаться от AstraZeneca: кто в группе риска [ Редактировать ]
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба EMA.
Так, от вакцины также стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома.
Синдром развился у шести исследуемых пациентов в течение четырех дней после прививки вакциной AstraZeneca. Трое вакцинированных ранее страдали от болезни сосудов, но в итоге одна из пациенток умерла.
Синдром повышенной проницаемости стенки капилляров приводит к снижению давления и белка-альбумина, а также к опуханию конечностей и сгущению крови. Впрочем, в агентстве убеждены, что речь идет о довольно редкие случаи, так как по состоянию на 27 мая, на территориях Европейского союза было вакцинировано более чем 78 миллионов человек.
Медики должны быть осведомлены о признаках и симптомах этого синдрома и риске его повторения у пациентов, у которых его диагностировали ранее. Люди, вакцинированные препаратом Vaxzevria, должны немедленно обратиться за помощью, если заметят быстрое отекание рук и ног или увеличения веса в первые дни после вакцинации.
EMA, со своей стороны, обещает продолжить отслеживать случаи развития синдрома, чтобы в будущем предоставить дополнительные рекомендации.
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Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
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