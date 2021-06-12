Зеленский утвердил Стратегию развития правосудия: что будет с судьями КСУ [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021−2023 годы.
Как сообщается на сайте главы государства, в документе перечислены проблемы, которые нужно решить для совершенствования судебной системы и осуществления правосудия.
Комиссия по вопросам правовой реформы и представители органов центральной и местной власти должны разработать план действий по реализации Стратегии.
Стратегия предполагает изменение процедуры конкурсного отбора кандидатов в судьи КСУ, их проверки и соответствия уровню компетентности — возможно, для этого привлекут международных экспертов.
Будет введен "механизм защиты судей КСУ от политического и прочего давления" при принятии решений.
Также документ предусматривает аудит системы местных судов и "усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда".
В Офисе президента сообщили, что для эффективной работы Высшему антикоррупционному суду нужно выделить постоянные помещения, соответствующие строительным нормам и стандартам безопасности.
Для отдельных категорий дел собираются установить обязательный досудебный порядок урегулирования споров — в частности, с помощью медиации. Также Стратегия предлагает проработать вопрос введения института мирового судьи.
В Стратегии сказано, что Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия будут формироваться после открытого конкурса с участием международных экспертов. Также будут усовершенствованы процедуры проверки добропорядочности судей КСУ и того, соблюдают ли они профессиональную этику.
Ранее сообщалось, что в Украине выбрали главу Совета судей.
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