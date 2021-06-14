Санкції проти Росії треба продовжувати - Генсек НАТО [ Редактировать ]
Для протидії російській агресії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс нарощуватиме військовий потенціал і використовуватиме, цитую, "широку комбінацію різних інструментів". Столтенберг наголосив - НАТО здійснило найпотужніше посилення колективної оборони з часів закінчення холодної війни.
Та додав - на ворожі дії РФ реагуватимуть чітко та жорстко. Насамкінець генсек зазначив - санкції проти Росії треба продовжувати задля підтримки таких близьких партнерів Альянсу, як Україна та Грузія.
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